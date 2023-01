HISTOIRES EN NATURE – L’heure du conte au jardin bio Maison de l’environnement Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire

HISTOIRES EN NATURE – L’heure du conte au jardin bio Maison de l’environnement, 24 mai 2023, Angers. HISTOIRES EN NATURE – L’heure du conte au jardin bio Mercredi 24 mai, 11h00 Maison de l’environnement

Sur inscription : Bibliothèque du Lac de Maine À partir de 4 ans (avec accompagnateur) Gratuit

Maison de l’environnement d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature Maison de l’environnement Parc de loisir, Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers Angers 49016 Maine-et-Loire Pays de la Loire La bibliothèque du lac de Maine pose sa valise à histoires dans le jardin de la Maison de l’environnement. Dans un joli cadre de verdure, viens profiter de petites histoires et contes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T11:00:00+02:00

2023-05-24T12:15:00+02:00 Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Maison de l'environnement Adresse Parc de loisir, Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers Ville Angers Age minimum 4 Age maximum 121 lieuville Maison de l'environnement Angers Departement Maine-et-Loire

Maison de l'environnement Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

HISTOIRES EN NATURE – L’heure du conte au jardin bio Maison de l’environnement 2023-05-24 was last modified: by HISTOIRES EN NATURE – L’heure du conte au jardin bio Maison de l’environnement Maison de l'environnement 24 mai 2023 angers Maison de l'environnement Angers

Angers Maine-et-Loire