Exposition NATURE CHIMÉRIQUE
Maison de l'environnement
Angers

Maine-et-Loire

Exposition NATURE CHIMÉRIQUE
2 – 31 mai
Maison de l'environnement

Entrée libre et gratuite

Maison de l’environnement d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature Maison de l’environnement Parc de loisir, Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers Angers 49016 Maine-et-Loire Pays de la Loire GretL trouve dans le travail minutieux des naturalistes le point de départ de ses créations artistiques. Défaisant les systèmes de classification traditionnels, elle cherche des ressemblances et crée des associations inhabituelles, des liens poétiques et esthétiques entre les différentes espèces. Tisseuse de liens entre le végétal, l’animal, la matière et l’humain, elle propose une lecture différente de notre rapport au monde vivant. Sous son œil, la Maison de l’environnement devient un cabinet scientifique et imaginaire et ses murs se parent d’un artistique herbier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T14:00:00+02:00

2023-05-31T18:00:00+02:00 GretL

