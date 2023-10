SEMAINE SPÉCIALE INCLUSION Maison de l’enfant et des parents (MEP) Bègles, 14 novembre 2023, Bègles.

SEMAINE SPÉCIALE INCLUSION Mardi 14 novembre, 18h30 Maison de l’enfant et des parents (MEP) Entrée gratuite

Soirée animée par le Collectif Handicap ! À partir de projection de petits films, nous allons aborder la thématique de la coéducation et réfléchir ensemble à comment faire plus et mieux entre parents et professionnels, et comment favoriser l’inclusion dans les structures en collectivité.

Organisé par la Direction déléguée à la continuité éducative de la ville de Bègles en partenariat avec Collectif Handicap !

Maison de l’enfant et des parents (MEP) 1 rue des Droits de l’Enfant, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-14T20:30:00+01:00

