Éveil musical pour les 4-6 ans Découverte ludique de différents instruments et chansons Mercredi 21 février, 10h00 Maison de l’Enfant et des Parents Gratuit, sur inscription

Découverte ludique de différents instruments et chansons, animé par un musicien du Cabinet musical du Docteur Larsène.

Les parents participent à l’atelier avec leur enfant.

Gratuit – sur inscription

petite.enfance@mairie-begles.fr

05 56 49 88 88

