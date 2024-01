Atelier décoration pour le Carnaval Maison de l’Enfant et des Parents Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Fin : 2024-02-13T18:00:00+01:00 – 2024-02-13T20:00:00+01:00 Participez à cet atelier pour préparer le défilé du Carnaval à Bègles le 16 mars 2024.

Décorez l’incontournable poussette du service petite enfance. Création en matériaux de récupération sur le thème du sport pour la participation au défilé. Pour les 0-6 ans

inscription au 05 56 49 88 54 Maison de l'Enfant et des Parents 33130 Bègles

