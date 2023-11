Eveil musical Maison de l’Enfant et des Parents Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Eveil musical Maison de l’Enfant et des Parents Bègles, 10 février 2024, Bègles. Eveil musical Samedi 10 février 2024, 10h00 Maison de l’Enfant et des Parents Gratuit; Sur inscription Invitation sonore à travers chants et comptines.

Gratuit. Sur inscription au 05 56 49 88 54 ou petite.enfance@mairie-begles.fr Maison de l’Enfant et des Parents 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « petite.enfance@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556498854 »}] [{« link »: « mailto:petite.enfance@mairie-begles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T11:00:00+01:00

2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T11:00:00+01:00 famille enfant Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Maison de l’Enfant et des Parents Adresse 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age max 3 Lieu Ville Maison de l’Enfant et des Parents Bègles latitude longitude 44.805219;-0.542266

Maison de l’Enfant et des Parents Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/