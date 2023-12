Répit parental Maison de l’Enfant et des Parents Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Répit parental Maison de l’Enfant et des Parents Bègles, 17 janvier 2024 08:30, Bègles. Répit parental 17 janvier – 7 février 2024, les mercredis Maison de l’Enfant et des Parents Gratuit; sur inscription Temps de relaxation dynamique à destination des parents alliant yoga, danse et relaxation.

Temps pendant lequel les enfants peuvent être présents. Gratuit, sur inscription au 05 56 49 88 54

Gratuit, sur inscription au 05 56 49 88 54 ou à petite.enfance@mairie-begles.fr

