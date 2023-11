Atelier danse enfants parents Maison de l’Enfant et des Parents Bègles, 10 janvier 2024, Bègles.

Atelier danse enfants parents 10 janvier – 14 février 2024, les mercredis Maison de l’Enfant et des Parents Gratuit; sur inscription

2 séances adaptées en fonction de l’âge des enfants :

– de 9h à 10h pour les enfants de 3 mois jusqu’à la marche

– de 10h à 11h pour les enfants qui marchent jusqu’à 3 ans

La danse est un moyen d’exprimer ses émotions. La danse facilite l’expression des émotions de votre enfant. En dansant, il bouge, fait de grands mouvements et donc augmente le rythme de sa respiration. Grâce au souffle, il extériorise. C’est essentiellement par le mouvement et le souffle que les enfants, comme les adultes, extériorisent leurs émotions.

La danse aide les enfants à communiquer. La danse peut également être un bon moyen d’expression pour un enfant qui n’a pas encore acquis le langage verbal. En dansant, l’enfant peut exprimer des émotions que le parent va pouvoir déceler. Même pour l’enfant qui a déjà acquis le langage, la danse peut être une autre forme de communication pour exprimer ce qu’il ressent.

Danser c’est aussi développer ses capacités motrices. La motricité de l’enfant est grandement sollicitée à travers la pratique de la danse. En dansant, l’enfant apprend à maîtriser ses mouvements, plus ou moins grands, il affine ses postures et son équilibre selon le rythme de la musique.

Gratuit, sur inscription au 05 56 49 88 54

ou petite.enfance@mairie-begles.fr

Maison de l'Enfant et des Parents 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T09:00:00+01:00 – 2024-01-10T11:00:00+01:00

2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T11:00:00+01:00

