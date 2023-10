Éveille tes sens ! Maison de l’Enfant et des Parents Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Éveille tes sens ! Maison de l’Enfant et des Parents Bègles, 20 décembre 2023, Bègles. Éveille tes sens ! 20 et 21 décembre Maison de l’Enfant et des Parents Entrée libre, gratuite, sans inscription L’espace sera aménagé de façon à explorer les cinq sens avec votre enfant tout en s’amusant.

Un espace Snoezelen (environnement multi-sensoriel apaisant) sera également à disposition.

Vous pouvez arriver et repartir à l’heure que vous souhaitez. Maison de l’Enfant et des Parents 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « petite.enfance@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 88 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T09:30:00+01:00 – 2023-12-20T11:30:00+01:00

2023-12-20T09:30:00+01:00 – 2023-12-20T11:30:00+01:00

2023-12-21T16:30:00+01:00 – 2023-12-21T18:30:00+01:00

