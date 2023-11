Soirée thématique « du plaisir dans mon assiette ! » Maison de l’Enfant et des Parents Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Soirée thématique « du plaisir dans mon assiette ! » Maison de l’Enfant et des Parents Bègles, 30 novembre 2023, Bègles. Soirée thématique « du plaisir dans mon assiette ! » Jeudi 30 novembre, 18h00 Maison de l’Enfant et des Parents Gratuit ; sur inscription La soirée est ouverte aux futurs parents et aux parents d’enfants de 0 à 6 ans.

Les thèmes suivants seront abordés :

• Le bien-être à table : rendre ce moment agréable

• Les enjeux de la diversification alimentaire

• Les allergènes

• Les besoins des tout petits

Maison de l'Enfant et des Parents
33130 Bègles
Bègles
33130 Terres Neuves
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
petite.enfance@mairie-begles.fr
0556498854

enfant parent

