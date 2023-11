Rencontres, échanges, ateliers et convivialité Maison de l’Enfant et des Parents Bègles, 25 novembre 2023, Bègles.

Rencontres, échanges, ateliers et convivialité Samedi 25 novembre, 15h00 Maison de l’Enfant et des Parents Entrée libre

Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, la Ville de Bègles consacre un rendez-vous sur les violences gynécologiques et l’épuisement maternel.

À l’occasion d’ateliers, de débats et de rencontres, vous pourrez échanger avec des professionnel·es du territoire et vous informer pour prendre soin de votre santé et de votre bien-être mental.

Ce moment bienveillant et convivial permettra à chacune d’aborder avec confiance et sérénité des thèmes comme les violences gynécologiques et obstétricales, le burn-out maternel ou encore la santé féminine.

Téléchargez le programme de l’évènement

Maison de l'Enfant et des Parents 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

