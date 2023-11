Un autre regard sur le handicap Maison de l’Enfant et des Parents Bègles, 14 novembre 2023, Bègles.

Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité et de la diversité sur le thème du handicap, Collectif Handicap! et la ville de Bègles vous proposent un ciné débat.

Autour du court métrage Des enfants comme les autres ? (30 min)

Le court métrage a été réalisé dans le cadre de l’Espace rencontres, un groupe de parole qui a pour objectif de déconstruire les représentations des uns sur les autres, d’offrir un espace de parole pour chacun et de partager les expériences. Deux comédiens professionnels ont suivi le groupe durant un an et en ont extrait des points saillants qui ont pris la forme de saynètes pour illustrer le parcours du combattant des parents d’enfants en situation de handicap, dans la scolarité, de l’accès aux loisirs ou des démarches administratives.

En présence de :

Sylvie MEUNIER – Présidente du Collectif Handicap! – Ancienne directrice d’un hôpital de jour

Marion LORA – Secrétaire-adjointe du Collectif Handicap!

Philippe IDIARTEGARAY – Directeur d’association et auteur du livre Mon fils, ce petit héros

Ce ciné-débat est une invitation aux échanges et aux partages d’expériences, que vous soyez parent d’un enfant en situation de handicap, professionnel, bénévole ou tout simplement avec l’envie de faire un pas de côté, de réfléchir ensemble à faire plus et mieux entre parents et professionnels, et comment favoriser l’inclusion dans les structures en collectivité.

