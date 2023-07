Accueil famille Maison de l’Enfant et des Parents Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Accueil famille Maison de l’Enfant et des Parents Bègles, 10 juillet 2023, Bègles. Accueil famille 10 juillet – 1 septembre Maison de l’Enfant et des Parents Entrée libre Le service Petite Enfance et Parentalité de Bègles vous accueille tout l’été à la Maison de l’Enfant et des Parents. Un espace de jeux et de détente, dédié aux enfants de 0 à 4 ans et à leurs parents, ainsi qu’aux futurs parents vous y sera proposé. Maison de l’Enfant et des Parents Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556498854 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T11:30:00+02:00

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T11:30:00+02:00

2023-09-01T09:30:00+02:00 – 2023-09-01T11:30:00+02:00

