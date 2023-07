Rando radio velo » radio rustine » Maison de l’enfant Angoulême Boyardville, 10 juillet 2023, Boyardville.

Rando radio velo » radio rustine » 10 – 16 juillet Maison de l’enfant Angoulême Inscription auprès des centres sociaux

A l’occasion du séjour itinéraire collectif à vélo de 4 centres sociaux de grand Angoulême, l’équipe de radio Zaï Zaï propose une fabrication quotidienne d’émissions radios diffusées chaque soir à 21h sur le site de Zaï Zaï.

Radio rustine #1 s’écoute ​

https://m.soundcloud.com/zaizairadio/radio-rustine-emission-jour-1

Maison de l'enfant Angoulême Rte des Saumonards, 17190 Saint-Georges-d'Oléron Boyardville 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 07 82 00 40 00

Boyardville est le point d'arrivée de notre périple entre Angoulême et Boyardville sur l'île d'Oléron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:00:00+02:00

2023-07-16T08:00:00+02:00 – 2023-07-16T17:00:00+02:00

