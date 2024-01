Café poussette : un temps convivial consacré à la parentalité Maison de l’enfance « Pom de Rainette » Saint-Aignan de Grand Lieu, 27 mars 2024, Saint-Aignan de Grand Lieu.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-27 09:30 – 11:30

Gratuit : oui 0 – 5 ans

La commune de Saint-Aignan de Grand Lieu s’associe à la commune de Bouaye pour vous proposer dès le mois de janvier 2024 des Cafés Poussette sur la commune. Ainsi, dès janvier 2024, les permanences mensuelles se poursuivent à Bouaye les 2e lundi de chaque mois et des temps de rencontre seront également proposés à Saint-Aignan de Grand Lieu un mercredi tous les 2 mois. Rendez-vous le mercredi 24 janvier de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance Pom’ de Rainette. Le Café Poussette est un lieu d’accueil et d’écoute pour les familles où parents, futurs parents et enfants (0-5 ans) se retrouvent pour partager dans un climat convivial des moments ludiques. Cet espace n’a pas de visée thérapeutique : la fréquentation du lieu est gratuite, anonyme et la participation des adultes est basée sur une démarche volontaire. L’accueil est souple, sans formalité administrative, sans inscription préalable, au rythme choisi par la famille. Gratuit et sans rendez-vous

Maison de l’enfance « Pom de Rainette » Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 51 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr multiaccueil@sagl.fr 02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr