Ces ateliers de conseils en image vont vous permettre de repérer les couleurs qui vous vont bien, de mieux connaître les atouts de votre silhouette et d’avoir des conseils pratiques ! Maison de l’enfance 63 rue charles auray Église Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France Ce parcours est composé de trois ateliers avec comme objectif de sensibiliser au gaspillage textile et d’aider au changement de comportement en adoptant une consommation raisonnée en choisissant des vêtements adaptés et de sensibiliser aux dons de vêtements

