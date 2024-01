Atelier : relaxation et lumières Maison de l’enfance La turballe, samedi 27 janvier 2024.

Le Relais Petite Enfance du pays blanc vous propose un atelier parent/enfant sur le thème de la relaxation et des lumières, le samedi 27 janvier à la maison de l’enfance.

Deux créneaux sont disponibles, l’un à 9h45 et l’autre à 11h pour les 2 mois à 4 ans.

Inscriptions et informations : relaisdupaysblanc@laturballe.fr – 06 72 09 69 48

Maison de l'enfance 19 boulevard de la fraternité 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

