Atelier Parent Enfant Yoga Ludique Maison de L’Enfance La turballe, 25 novembre 2023, La turballe.

Atelier Parent Enfant Yoga Ludique Samedi 25 novembre, 09h30 Maison de L’Enfance

Yoga Ludique Atelier Parent Enfant

Réservé aux enfants de 2 ans 1/2 à 4 ans

Un seul adulte accompagnateur

Maison de L’Enfance Boulevard de La Fraternité 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-parent-enfant-yoga-ludique-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T10:44:00+01:00

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T10:44:00+01:00

LOISIRS SPORT