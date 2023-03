En rythme et en peinture Maison de l’Enfance F.Dolto Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

En rythme et en peinture Maison de l’Enfance F.Dolto, 24 mars 2023, Saint-Dié-des-Vosges. En rythme et en peinture Vendredi 24 mars, 09h30 Maison de l’Enfance F.Dolto On raconte une histoire participative rythmée, et on raconte une deuxième fois en la mettant en peinture Maison de l’Enfance F.Dolto 12 rue Pierre Bérégovoy 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T11:00:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Maison de l'Enfance F.Dolto Adresse 12 rue Pierre Bérégovoy 88100 Saint-Dié-des-Vosges Ville Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges Lieu Ville Maison de l'Enfance F.Dolto Saint-Dié-des-Vosges

Maison de l'Enfance F.Dolto Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

En rythme et en peinture Maison de l’Enfance F.Dolto 2023-03-24 was last modified: by En rythme et en peinture Maison de l’Enfance F.Dolto Maison de l'Enfance F.Dolto 24 mars 2023 Maison de l'Enfance F.Dolto Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges