ATELIER ORIGAMIS + JEUX LIBRES (ET PAPOTAGE) Maison de l’enfance et de la jeunesse 129 AV du 11 Novembre Lodève, 15 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le Cadre des Quartiers d’été, Il est proposé un atelier origamis ouvert à tous,

dans lequel sera mis à disposition du public différents supports et matériels,

Ainsi qu’une cariole remplis de jeux ouverts à tous..

2023-07-15 17:00:00 fin : 2023-07-15 20:00:00. .

Maison de l’enfance et de la jeunesse

129 AV du 11 Novembre

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of the Quartiers d’été program, we’re offering an origami workshop open to all,

where the public will have access to a variety of materials,

As well as a cariole filled with games open to all.

Como parte del evento Quartiers d’été, ofrecemos un taller de papiroflexia abierto a todos,

en el que se pondrán a disposición del público diversos materiales,

Así como un carrito lleno de juegos abierto a todos.

Im Rahmen der Sommerferien wird ein Origami-Workshop angeboten, der für alle offen ist,

in diesem Rahmen werden dem Publikum verschiedene Materialien zur Verfügung gestellt,

Außerdem gibt es eine Kiste mit Spielen, die für alle zugänglich sind.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT LODEVOIS ET LARZAC