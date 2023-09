Conférence : L’affaire Jules Durand Maison de l’Enfance et de la Famille Montivilliers, 28 septembre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Le Havre, 1910. Jules Durand, docker charbonnier, est injustement accusé de complicité d’assassinat d’un contremaître. Son véritable tort en cette période de grève sur le port : être syndicaliste et oser se révolter contre les indignes conditions de travail imposées par la Compagnie générale transatlantique. S’ensuivent une parodie de procès et une condamnation à mort. Mais face à l’injustice, l’indignation et la mobilisation populaire finissent par payer. La cour de cassation reprend le dossier et innocente Durand. Trop tard cependant : Jules Durand, syndicaliste autodidacte, pourfendeur de l’alcoolisme ouvrier, finira sa vie à l’asile.

Comment la machine judiciaire a-t-elle pu s’enrayer au point de condamner à mort un innocent ?

Le récit d’une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle par Marc Hédrich, président de cour d’assises à Caen.

Rendez-vous à Maison de l’enfance et de la Famille (Salle la Minot’ )

Le 28 septembre à 18h15.

Tarif : 4 €.

Maison de l’Enfance et de la Famille Rue des Grainetiers

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, 1910. Jules Durand, a coal docker, is unjustly accused of complicity in the murder of a foreman. His real crime during a strike in the port: being a trade unionist and daring to revolt against the disgraceful working conditions imposed by the Compagnie Générale Transatlantique. What follows is a mock trial and a death sentence. But in the face of injustice, indignation and popular mobilization finally paid off. The Court of Cassation took up the case and exonerated Durand. Too late, however: Jules Durand, a self-taught trade unionist and champion of workers? alcoholism, ended his life in an asylum.

How could the legal system have got so out of hand that an innocent man was condemned to death?

Marc Hédrich, President of the Caen Assize Court, tells the story of one of the greatest judicial errors of the 20th century.

Meet at Maison de l’enfance et de la Famille (Salle la Minot’ )

September 28 at 6.15pm.

Price: 4 ?

Le Havre, 1910. Jules Durand, estibador carbonero, es acusado injustamente de complicidad en el asesinato de un capataz. Su verdadero delito, en plena huelga portuaria, es ser sindicalista y atreverse a rebelarse contra las vergonzosas condiciones de trabajo impuestas por la Compagnie Générale Transatlantique. Lo que sigue es un simulacro de juicio y una condena a muerte. Pero ante la injusticia, la indignación y la movilización popular acaban dando sus frutos. El Tribunal de Casación se hace cargo del caso y exonera a Durand. Demasiado tarde: Jules Durand, sindicalista autodidacta y defensor del alcoholismo obrero, acabó su vida en un manicomio.

¿Cómo es posible que la justicia se haya empantanado hasta el punto de condenar a muerte a un inocente?

Marc Hédrich, Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Caen, cuenta la historia de uno de los mayores errores judiciales del siglo XX.

Cita en la Maison de l’enfance et de la Famille (Salle la Minot’ )

28 de septiembre a las 18.15 h.

Precio: 4?

Le Havre, 1910. Jules Durand, ein Hafenarbeiter, wird zu Unrecht der Beihilfe zum Mord an einem Vorarbeiter beschuldigt. Sein wahres Vergehen während des Hafenstreiks: Er war Gewerkschafter und wagte es, sich gegen die unwürdigen Arbeitsbedingungen der Compagnie Générale Transatlantique aufzulehnen. Es folgt ein Scheinprozess und ein Todesurteil. Doch angesichts der Ungerechtigkeit zahlten sich die Empörung und die Mobilisierung der Bevölkerung schließlich aus. Das Kassationsgericht nahm den Fall wieder auf und sprach Durand frei. Allerdings zu spät: Jules Durand, ein autodidaktischer Gewerkschafter und Verfechter des Alkoholismus der Arbeiter, wird sein Leben in der Irrenanstalt beenden.

Wie konnte die Justiz so verrückt spielen, dass sie einen Unschuldigen zum Tode verurteilte?

Marc Hédrich, Präsident des Schwurgerichts in Caen, berichtet über einen der größten Justizirrtümer des 20. Jahrhunderts.

Treffpunkt: Maison de l’enfance et de la Famille (Salle la Minot’ )

Am 28. September um 18.15 Uhr.

Preis: 4 ?

