Découverte de l’histoire de la Maison de l’Enfance de monplaisir Maison de l’Enfance de Monplaisir Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Découverte de la Maison de l’Enfance et de son histoire, ancienne Maison la Samaritaine.

Exposition de photos et de témoignages, visite de l’ancienne chapelle.

Maison de l’Enfance de Monplaisir 3 rue du 1er film Lyon 69008 Monplaisir Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 00 11 29 http://me8monplaisir.com Le batiment existe depuis 1903 fondé par la famille Sabran.

C’était un foyer qui recueillait les mères célibataires et leur enfant.

Les mères étaient employées dans des familles et les enfants gardés par des sœurs.Le foyer cessera de fonctionner en 1974

La maison municipale de l’enfance ouvrira ses portes en Septembre 1981 avec l’accueil de 50 enfants de 4 à 12 ans du quartier pour les loisirs.

En 2001, la municipalité acquiert le bâtiment propriété du conseil général. Elle confie la gestion des activités à l’Association « Maison de l’Enfance ».Le bâtiment est donc propriété de la Ville et la gestion des activités est associative (85 places les mercredis et vacances scolaires)

En 2005, la Ville rénove le bâtiment et y installe une crèche pour 45 enfants de 0 à 3 ans,agrandit le Centre de Loisirs pour accueillir 115 enfants.

En 2018, Création d’une section pour 12 enfants de 3/4 ans les mercredis et vacances scolaires

127 places au Centre de Loisirs du mercredi, en journée complète

70 places au Centre de Loisirs du soir, Activités après l’école,

127 places pendant les vacances scolaires , Petites vacances scolaires et tout l’été 120 enfants dans les clubs Danse , Corps et Voix, Init Théatre, Yoga et Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, 45 places au Multi accueil

(répartis en 3 sections de 15 enfants et concernant 95 enfants sur l’année)

Avec le changement des rythmes scolaires,Une prise en charge du Périscolaire à l’école Maternelle PEV Midi (temps de restauration)et Soir (garderie) et Elémentaire PEV les midis .

Un partenariat avec d’autres associations :

« Le Comité des fêtes » avec la participation aux manifestations du quartier

(8 Décembre, Vide grenier..).

Des actions autour de la Parentalité avec des Conférences et des ateliers dans nos locaux . Metro ligne D arrêt sans souci

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Maison de l’Enfance de Monplaisir