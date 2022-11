TOUTE PETITE SUITE maison de l’enfance, 25 janvier 2023, Carhaix-Plouguer.

Réservation indispensable auprès de l’association Galipette : 02 98 93 79 64 Tarif unique : 3 €

// SOLO VOIX ET PERCUSSIONS //

maison de l’enfance 7 Route de Kerniguez, 29270 Carhaix-Plouguer Vallée du Roy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

Évoluant au cœur d’un dispositif qui évoque un petit orchestre de chambre, portée par sa voix et accompagnée de percussions ou d’objets détournés, Charlène Martin explore les sens et les émotions que suscite l’évocation des éléments : eau, air, feu, terre. Sons vocaux, mélodies libres,

onomatopées sauvages et motifs rythmiques, jaillissent en une suite de pièces courtes et variées, tour à tour joyeuses, tendres, déjantées, tribales, clownesques ou virtuoses. La chanteuse-orchestre déploie ses états de voix et voyage, tous sens éveillés, au gré des âges et des univers…

La Cie VOIX LIBRES développe des projets artistiques principalement inspirés par les esthétiques musicales ouvertes que sont le jazz contemporain et les musiques improvisées, en explorant particulièrement toutes les palettes sonores possibles de la voix.

Charlène MARTIN : conception, écriture musicale et interprétation vocale

William LAMBERT : conception lumière

Nicolas FLEURY : conseil scénographique

Brigitte LALLIER-MAISONNEUVE, Aymeri SUAREZ-PAZOS : regards extérieurs

Frank FERTIER : construction des carillons

Dominique PAIN : régie lumière et plateau

DÈS 3 MOIS

25 MINUTES

En partenariat avec l’Association Galipette et la CCKB.



