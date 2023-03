Ateliers créatifs Maison de l’enfance Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Jura

Ateliers créatifs Maison de l’enfance, 23 mars 2023, Arbois. Ateliers créatifs 23 et 24 mars Maison de l’enfance 2 ateliers pour créer et partager entre adultes et enfants.

Un atelier avec une graphiste/illustratif avec la création de mobiles inspirés de Caldar.

Un atelier avec une artiste pour créer des supports avec filtres pour observer le monde autrement. Maison de l’enfance rue saint roch 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T09:30:00+01:00 – 2023-03-23T10:30:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T10:30:00+01:00

