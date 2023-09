Démarche BDNA Maison de l’énergie au SEHV Le Palais-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

LE PALAIS SUR VIENNE Démarche BDNA Maison de l’énergie au SEHV Le Palais-sur-Vienne, 13 octobre 2023, Le Palais-sur-Vienne. Démarche BDNA Vendredi 13 octobre, 15h00 Maison de l’énergie au SEHV Gratuit. Sur inscription. Présentation d’un outil d’accompagnement des porteurs de projets et d’évaluation des bâtiments :

La démarche BDNA (Bâtiments Durables en Nouvelle-Aquitaine) est un référentiel d’autoévaluation, reposant sur un système participatif de garantie (SPG) pour les bâtiments neufs ou réhabilités de notre région. Co-construit par les professionnels du territoire, il sert de guide méthodologique, de grille d’évaluation et de support pour les réunions collaboratives. Maison de l’énergie au SEHV 8 rue d’Anguernaud, 87280 Le Palais-sur-Vienne Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 35 06 35 http://www.sehv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/SSCgeJHcrXZgs6HQ8 »}] Le SEHV (Syndicat, Énergies Haute-Vienne) a construit à proximité immédiate de son siège au Palais-sur-Vienne cet espace destiné à sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition énergétique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

