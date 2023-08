Visite de la Maison de l’énergie du SEHV Maison de l’énergie au SEHV Le Palais-sur-Vienne, 13 octobre 2023, Le Palais-sur-Vienne.

Visite de la Maison de l’énergie du SEHV Vendredi 13 octobre, 13h30 Maison de l’énergie au SEHV Gratuit. Sur inscription.

En partenariat avec Odéys, le CAUE 87 propose aux professionnels et au grand public de découvrir le nouveau bâtiment du SEHV (Syndicat Énergies Haute-Vienne) situé à Palais-sur-Vienne. Il s’agit de la Maison de l’Énergie, dont la construction vient d’être finalisée avec des performances E3-C2. Pour en savoir plus : https://ateliers4.fr/MAISON-DE-L-ENERGIE

– De 13h30 à 14h : accueil café dans la Maison de l’Énergie du SEHV avec la diffusion d’un film sur la construction du bâtiment.

– De 14h à 15h : visite guidée de la Maison de l’Énergie avec Atelier 4 Lim et plusieurs professionnels qui ont collaboré lors du chantier. Veuillez-vous inscrire ici : https://forms.gle/SSCgeJHcrXZgs6HQ8

– De 15h à 16h : présentation d’un outil d’accompagnement pédagogique : démarche BDNA (Bâtiments Durables en Nouvelle-Aquitaine) par Odéys.

Maison de l’énergie au SEHV 8 rue d’Anguernaud, 87280 Le Palais-sur-Vienne Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 35 06 35 http://www.sehv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1HNmNJOVslfC_5IscF7Ytyv9tnNbKLjNUs0fDbR3nf-o/prefill »}] [{« link »: « https://ateliers4.fr/MAISON-DE-L-ENERGIE »}, {« link »: « https://forms.gle/SSCgeJHcrXZgs6HQ8 »}] Le SEHV (Syndicat, Énergies Haute-Vienne) a construit à proximité immédiate de son siège au Palais-sur-Vienne cet espace destiné à sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition énergétique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T15:00:00+02:00

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T15:00:00+02:00

©CAUE 87