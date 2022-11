INFORMATION COLLECTIVE ASSISTANT.E DE REALISATION / DE PRODUCTION Maison de l’emploi Pantin Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

INFORMATION COLLECTIVE ASSISTANT.E DE REALISATION / DE PRODUCTION
Jeudi 8 décembre, 09h30
Maison de l'emploi Pantin

*sur inscription

À toi de faire ton cinéma ! Maison de l’emploi Pantin 7 rue de la liberté 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France INFORMATION COLLECTIVE ASSISTANT.E DE REALISATION / DE PRODUCTION À toi de faire ton cinéma ! Dès l’âge de 17 ans, intégrez une formation qualifiante et certifiante, Juste de la motivation et de la passion ! Jeudi 8 Décembre à 9h30 à la Maison de l’Emploi de Pantin 7, rue de la Liberté 93500 Pantin Inscription au 01 83 74 56 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T09:30:00+01:00

2022-12-08T12:30:00+01:00

