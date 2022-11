INFORMATION COLLECTIVE SUR LE STATUT D’AUTO ENTREPRENEUR Maison de l’emploi Pantin Pantin Catégories d’évènement: Pantin

En savoir plus sur vos droits Maison de l’emploi Pantin 7 rue de la liberté 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France INFORMATION COLLECTIVE SUR LE STATUT D’AUTO ENTREPRENEUR (public 16-25 ans) Mercredi 30 novembre à partir de 14h30 à la Maison de l’emploi de Pantin 7, rue de la liberté, 93500 Pantin Inscription au 01 83 74 56 30

