Parthenay Les ateliers recherche d’emploi Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine Parthenay, 20 septembre 2023, Parthenay. Les ateliers recherche d’emploi 20 septembre – 20 décembre, les mercredis Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine Entrée libre Les ateliers recherche d’emploi sont ouverts à tous, sans inscription.

Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien… Venez participer à nos ateliers ! Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

