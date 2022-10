Journée de l’intérim – Jeudi 20 octobre Maison de l’emploi et de l’entreprise Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Journée de l’intérim – Jeudi 20 octobre Maison de l’emploi et de l’entreprise, 20 octobre 2022, Blagnac. Journée de l’intérim – Jeudi 20 octobre Jeudi 20 octobre, 09h00, 14h00 Maison de l’emploi et de l’entreprise

Journée de l’intérim en présence des entreprises de travail temporaire Maison de l’emploi et de l’entreprise 21 Avenue d’Andromède, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Recrutement tous secteurs d’activités : bâtiments (gros-oeuvre-second oeuvre), industrie, aéronautique, tertiaire, logistique… Se munir d’un CV actualisé.

