ATELIER VENDRE ET ACHETER DE SECONDE MAIN Maison de l’emploi Bagnolet, 31 mars 2023, Bagnolet. ATELIER VENDRE ET ACHETER DE SECONDE MAIN Vendredi 31 mars, 14h00 Maison de l’emploi Bagnolet *sur candidature ATELIER VENDRE ET ACHETER DE SECONDE MAIN Vous souhaitez comment fonctionne les sites/applications pour vendre ou acheter de seconde main. Vinted, Le Bon Coin, market place (facebook), dons, associations, les paiements sécruisés et pièges à éviter ! Rendez-vous le vendredi 31 mars 2023 à 14h à la Maison de l’Emploi de Bagnolet 94, rue Lénine – 93170 Bagnolet Inscription au 01 83 74 55 40 Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 55 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

