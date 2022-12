ATELIER « OSEZ L’INTERNATIONAL » Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

ATELIER « OSEZ L’INTERNATIONAL » Maison de l’emploi Bagnolet, 12 décembre 2022, Bagnolet. ATELIER « OSEZ L’INTERNATIONAL » Lundi 12 décembre, 14h00 Maison de l’emploi Bagnolet

*sur inscription

Avec Parcours le monde Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Centre Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France ATELIER « OSEZ L’INTERNATIONAL » Vous avez entre 18 et 30 ans ?

Venez découvrir les 1001 façons de partir à l’étranger ! Stage volontariat, emploi, etc. LUNDI 12 DECEMBRE À 14H À la Maison de l’Emploi de Bagnolet

94, rue Lénine, – 93170 Bagnolet Inscription au 01 83 74 55 40

