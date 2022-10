ATELIER INITIATION EN INFORMATIQUE NIVEAU 2 Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

*Sur inscription

Renforcer ses compétences sur l’usage de la bureautique et la navigation internet. Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Centre Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France ATELIER INITIATION EN INFORMATIQUE NIVEAU 2 Au programme : Toute la navigation internet (tous les navigateurs, moteurs de recherches, paramètres, Favoris, onglets, navigation privée…)

Google maps/RATP/CityMapper/WikiHow/OPEN AGENDA …etc)

Création d’une boite mailUtilisation de la boite mail

Traitement de texte niveau 2Drive et espace de stockage libre L’objectif étant d’avoir tous les éléments pour s’auto-former. Stage de 5h00 en 2 demi-journée le : Jeudi de 14h à 16h30

vendredi de 14h à 16h30 (Les jours des ateliers peuvent être modifiés compte tenu des événements extérieurs/jours fériées etc.) Lieu : Maison de l’emploi de Bagnolet

94 rue Lénine

93170 Bagnolet Inscription au 01 83 74 55 40

