*Sur inscription

Acquérir de bonnes bases pour débuter son apprentissage sur l’ordinateur. Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Centre Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France ATELIER INITIATION EN INFORMATIQUE NIVEAU 1 Au programme : Le matériel et lexique informatique

Présentation de l’espace de travail

Utilisation de la souris

Apprendre à taper sur le clavier

Initiation au traitement de texte

Première navigation sur internet

(Visite des sites les plus importants : Pôle emploi et autres sites d’offres d’emplois, RATP, Maps…) Stage de 5h00 en 2 demi-journée le : Jeudi de 14h à 16h30

Vendredi de 14h à 16h30 (*Les jours des ateliers peuvent être modifiés compte tenu des événements extérieurs/jours fériées etc.) Il est possible de faire plusieurs fois le Niveau 1, avant de passer en Niveau 2. Lieu :

Maison de l’emploi de Bagnolet

94 rue Lénine

93170 Bagnolet Inscription au 01 83 74 55 40

