Le Collectif Haut Jura et les Métiers d’Arts Maison de l’émail Hauts de Bienne Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne

Jura

Le Collectif Haut Jura et les Métiers d’Arts Maison de l’émail, 1 avril 2023, Hauts de Bienne. Le Collectif Haut Jura et les Métiers d’Arts 1 et 2 avril Maison de l’émail Le collectif Haut-Jura des Jema présente les réalisations de 14 artisans d’art dans les locaux de l’association la Maison de l’émail, 199 bis rue de la République, 39400 Morez des Hauts de Bienne. Vitrailliste, ébénistes, émailleurs sur métaux, pipier, tourneur sur bois, illustratrice, atelier de sérigraphie, céramistes, tapissier/décorateur, sculpteur, feutrière, lunetier, cyanotypiste, bijoutier, présentent leurs créations, font des démonstrations. Ateliers découvertes, inscriptions sur place. Boissons et petite restauration sur site. Maison de l’émail 199 bis rue de la République, 39400 Hauts de Bienne Hauts de Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « maison.de.email@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maisondelemail/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Vitrailliste ébénistes maison de l’émail

Détails Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Maison de l'émail Adresse 199 bis rue de la République, 39400 Hauts de Bienne Ville Hauts de Bienne Departement Jura Lieu Ville Maison de l'émail Hauts de Bienne

Maison de l'émail Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts de bienne/

Le Collectif Haut Jura et les Métiers d’Arts Maison de l’émail 2023-04-01 was last modified: by Le Collectif Haut Jura et les Métiers d’Arts Maison de l’émail Maison de l'émail 1 avril 2023 Hauts de Bienne Maison de l'émail Hauts de Bienne

Hauts de Bienne Jura