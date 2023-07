Visite commentée Maison de l’Élevage et du Charolais Moulins-Engilbert, 16 septembre 2023, Moulins-Engilbert.

Visite commentée 16 et 17 septembre Maison de l’Élevage et du Charolais Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du musée de l’Élevage et du Charolais, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 15h à 16h. Vous découvrirez la vie de nos grands parents, autrefois dans le Morvan, la Louée (foire au travail) où les gens allaient à la recherche d’un emploi, l’histoire de la Rouge du Morvan, une petite vache rude, courageuse, dure au labeur, l’histoire de la Charolaise, sa venue dans le Morvan, son acclimatation, son parcours de 1800 à nos jours, l’histoire de l’évolution au fil des ans d’un paysage, de ses habitants, et ses animaux. Vous découvrirez aussi le métier d’éleveur-naisseur de Charolaises avec toutes ses contraintes et ses joies, l’amour des vaches, de la terre, malgré toutes les difficultés d’un métier, d’une terre ingrate, de crises et d’enjeux internationaux de plus en plus complexes, au fil des années.

Maison de l’Élevage et du Charolais 4 rue de la mission 58290 Moulins-Engilbert Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 84 26 17 http://www.ecomusee-elevagecharolais.org à côté de Saint-Honoré-les-Bains et à 20 min de Château-Chinon, 30 min de Decize. De Paris A 77 sortie 36, puis D 978 Nevers, Château-Chinon, Saint-Léger-de-Fougeret, Moulins-Engilbert. De Lyon par A 6 sortie Chalon Nord, puis direction Le Creusot, Autun, Château-Chinon, Saint-Léger-de-Fourgeret, Moulins-Engilibert De Moulins (Allier) direction Decize, Cercy-la-Tour, Vandenesse, Moulins-Engilbert.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

