TOURNAI, ville 2 fois millénaire Maison de l’Education Permanente Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos TOURNAI, ville 2 fois millénaire Maison de l’Education Permanente Wattrelos, 12 février 2024, Wattrelos. TOURNAI, ville 2 fois millénaire Lundi 12 février 2024, 14h30 Maison de l’Education Permanente Adhésion au club : 30€ / Non-Adhérents : 3€ par conférence Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T14:30:00+01:00 – 2024-02-12T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-12T14:30:00+01:00 – 2024-02-12T16:30:00+01:00 conférence TOURNAI, ville 2 fois millénaire, présentée par Alain STELANDRE Maison de l’Education Permanente rue Jean Castel Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.26.10 »}] Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Code postal 59150 Lieu Maison de l'Education Permanente Adresse rue Jean Castel Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville Maison de l'Education Permanente Wattrelos Latitude 50.709749 Longitude 3.209252 latitude longitude 50.709749;3.209252

Maison de l'Education Permanente Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/