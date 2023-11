Piéger le frelon asiatique pour protéger nos abeilles Maison de l’Education Permanente Wattrelos, 11 novembre 2023, Wattrelos.

Piéger le frelon asiatique pour protéger nos abeilles Samedi 11 novembre, 14h30 Maison de l’Education Permanente Gratuit

Conférence de M. Denis JAFFRE

Président de JAPEBRODE, société française de lutte sélective et écologique contre le frelon asiatique.

Inventeur apiculteur breton, Lauréat du Grand prix du Concours Lépine et médaille d‘or en 2018 et 2021.

Samedi 11 novembre – 14h30 – auditorium de l’OMEP, 32 rue Jean CASTEL (Parc du Lion)

Comment capturer les frelons asiatiques grâce à un piège sélectif et en préservant l’écosystème ? Denis Jaffré participe à la lutte préventive contre le frelon asiatique afin de limiter la propagation de cette espèce invasive et nocive pour notre écosystème. Il nous présentera son invention et ses expériences dans la lutte contre cette espèce tueuse d’abeilles.

Gratuit, nombre de places limitées

Maison de l’Education Permanente rue Jean Castel Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T15:30:00+01:00

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T15:30:00+01:00