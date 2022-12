Ciné Soupe Maison de l’Education Permanente Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Ciné Soupe Maison de l’Education Permanente, 10 février 2023, Wattrelos. Ciné Soupe Vendredi 10 février 2023, 20h00 Maison de l’Education Permanente

Entrée gratuite, sur réservation (nombre de places limité) à l’Office de Tourisme – 03.20.75.85.86

20ème édition Maison de l’Education Permanente rue Jean Castel Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.cinesoupe.com »}] Programme itinérant de courts métrages en Région Hauts–de–France et en Belgique (dès 8 ans, env. 1H30)

Plus d’infos sur : www.cinesoupe.com

Soupe puis projection à 20H00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Maison de l'Education Permanente Adresse rue Jean Castel Wattrelos Centre-Ville Ville Wattrelos lieuville Maison de l'Education Permanente Wattrelos Departement Nord

Maison de l'Education Permanente Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Ciné Soupe Maison de l’Education Permanente 2023-02-10 was last modified: by Ciné Soupe Maison de l’Education Permanente Maison de l'Education Permanente 10 février 2023 Maison de l'Education Permanente Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord