Club nature : Lombric et Compagnie Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable Cherbourg-en-Cotentin, 21 février 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:30:00

Nous découvrirons les petites bêtes du compost et nous nous intéresserons de plus près au ver de terre. Prévoir un goûter et des bottes. Inscription obligatoire..

Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin