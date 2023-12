Club nature : Mission énergie ! Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable Cherbourg-en-Cotentin, 24 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:00:00

fin : 2024-01-24 16:30:00

Un club nature pour découvrir en s’amusant tous les mystères de l’énergie. Au programme, des expériences, des manipulations et du bricolage ! Prévoir un goûter et des bottes. Inscription obligatoire.

Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin