Début : 2024-01-17 14:00:00

fin : 2024-01-17 16:30:00 Apprentissage sur l’eau, ses propriétés ainsi que le cycle de l’eau dans la nature. Prévoir un goûter et des bottes. Inscription obligatoire.

Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie

