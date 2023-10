Accompagnement à la création d’entreprise Maison de l’Economie du Frontonnais Castelnau-d’Estrétefonds, 17 novembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Accompagnement à la création d’entreprise Vendredi 17 novembre, 10h00 Maison de l’Economie du Frontonnais GRATUIT

Vous souhaitez créer votre entreprise ?

Vous avez une idée mais vous ne savez pas par où commencer ?

BGE Haute Garonne, l’ADIE et la Communauté de communes du Frontonnais se mobilisent pour vous accompagner dans la création de votre activité.

L’occasion de :

✅ rencontrer des professionnels de l’accompagnement et du financement de la création d’entreprise pour lever vos interrogations sur la création d’entrepris

✅ d’échanger avec des porteurs de projets pour échanger des bonnes pratiques, idées et travailler son réseaux…

Maison de l’Economie du Frontonnais, 14 Grande Rue CASTELNAU D’E.

Maison de l'Economie du Frontonnais 14 Grande Rue Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

Un espace de coworking moderne, accessible et équipé (wifi, imprimante) pour le travail individuel ou de groupe ou pour vos réunions est à votre disposition du lundi au samedi, grâce à un système de réservations très flexible et accès autonome et sécurisé. https://bit.ly/45vZw9G

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

