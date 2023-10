Journées portes ouvertes l Maison de l’Économie du Frontonnais Maison de l’Economie du Frontonnais Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Journées portes ouvertes l Maison de l’Économie du Frontonnais Maison de l’Economie du Frontonnais Castelnau-d’Estrétefonds, 16 octobre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Journées portes ouvertes l Maison de l’Économie du Frontonnais 16 octobre – 16 novembre Maison de l’Economie du Frontonnais Venez découvrir ce nouveau lieu dédié à l’entrepreneuriat, disposant d’un espace de coworking convivial et dynamique ! 14 Grande Rue 31620 Castelnau d’Estrétefonds Maison de l’Economie du Frontonnais 14 grande rue 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T09:00:00+02:00 – 2023-10-16T16:00:00+02:00

2023-11-16T09:00:00+01:00 – 2023-11-16T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds, Haute-Garonne Autres Lieu Maison de l'Economie du Frontonnais Adresse 14 grande rue 31620 Castelnau d'Estrétefonds Ville Castelnau-d'Estrétefonds Departement Haute-Garonne Lieu Ville Maison de l'Economie du Frontonnais Castelnau-d'Estrétefonds latitude longitude 43.781191;1.360179

Maison de l'Economie du Frontonnais Castelnau-d'Estrétefonds Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-d'estretefonds/