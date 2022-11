Parade lumineuse à Bures/Yvette Maison de l’écologie et de la transition Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Parade lumineuse à Bures/Yvette Maison de l’écologie et de la transition, 10 décembre 2022, Bures-sur-Yvette. Parade lumineuse à Bures/Yvette Samedi 10 décembre, 17h00 Maison de l’écologie et de la transition

Gratuite – Ouverte à tous

Cyclistes, brillez ! Maison de l’écologie et de la transition rue Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette Montjay Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France Décoration des vélos à la Maison de l’Ecologie puis cortège en centre ville, encadré par MDB.

Pour sensibiliser au port de lumières et à la sécuritéà vélo.

Message : Cyclistes, brillez !

Distribution de flyers préparés par les enfants à destination des automobilistes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T17:00:00+01:00

2022-12-10T18:30:00+01:00

