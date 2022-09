Bures/Yvette, balade vers l’école Polytechnique Maison de l’Écologie et de la Transition Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Bures/Yvette, balade vers l’école Polytechnique Maison de l’Écologie et de la Transition, 8 octobre 2022, Bures-sur-Yvette. Bures/Yvette, balade vers l’école Polytechnique Samedi 8 octobre, 14h00 Maison de l’Écologie et de la Transition

Entrée libre

Vélo à Bures vous propose de découvrir des itinéraires sympas à vélo pour aller de Bures à la piscine La Vague et l’école Polytechnique à Palaiseau et retour. Maison de l’Écologie et de la Transition Rue Descartes 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France Venez avec nous samedi 8 octobre explorer des itinéraires qui rendent le déplacement à vélo efficace et agréable, le plus possible loin des routes à fort trafic mais sans faire du VTT extrême. Ouvert à tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T14:00:00+02:00

2022-10-08T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu Maison de l’Écologie et de la Transition Adresse Rue Descartes 91440 Bures-sur-Yvette Ville Bures-sur-Yvette lieuville Maison de l’Écologie et de la Transition Bures-sur-Yvette Departement Essonne

Maison de l’Écologie et de la Transition Bures-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bures-sur-yvette/

Bures/Yvette, balade vers l’école Polytechnique Maison de l’Écologie et de la Transition 2022-10-08 was last modified: by Bures/Yvette, balade vers l’école Polytechnique Maison de l’Écologie et de la Transition Maison de l’Écologie et de la Transition 8 octobre 2022 Bures-sur-Yvette Maison de l'Ecologie et de la Transition Bures-sur-Yvette

Bures-sur-Yvette Essonne