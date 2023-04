Bal trad à la ferme et pizzas au four à bois Maison de l’écluse, Chancelade (24)

Bal trad à la ferme et pizzas au four à bois Maison de l’écluse, Chancelade (24), 1 juillet 2023, . Bal trad à la ferme et pizzas au four à bois Samedi 1 juillet, 19h00 Maison de l’écluse, Chancelade (24) 8 euros Maison de l’écluse, Chancelade (24) 294, Chemin du Chambon Maison de l’écluse, 24650 Chancelade, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Maison de l'écluse, Chancelade (24) Adresse 294, Chemin du Chambon Maison de l'écluse, 24650 Chancelade, France Age max 110 Lieu Ville Maison de l'écluse, Chancelade (24)

Maison de l'écluse, Chancelade (24) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//