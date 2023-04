Maison de l’eau Maison de l’eau Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Au bord de l'Huisne, à quelques pas de la ville, l'ancienne usine de production d'eau potable dévoile un patrimoine industriel unique : machines à vapeur et hydrauliques, roues à aubes, éolienne Bollée. Aujourd'hui pôle pédagogique sur l'eau et les énergies, la Maison de l'Eau propose des modules interactifs sur le cycle de l'eau, la vie dans la rivière avec notamment de grands aquariums sur les poissons d'eau douce, ainsi qu'une exposition sur les énergies.

