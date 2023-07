Vacances dans les Vosges du Nord Maison de l’Eau et de la Rivière Frohmuhl, 24 juillet 2023, Frohmuhl.

Vacances dans les Vosges du Nord 24 – 28 juillet Maison de l’Eau et de la Rivière Une participation symbolique de 25 euros sera demandée aux familles

« Vacances dans les Vosges du Nord » est une semaine d’accueil collectif de mineur (ACM) organisée du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023 par le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE) de Bussierre. L’objectif principal de cet accueil de loisirs est de permettre aux enfants d’établir ou d’enrichir une connexion avec la nature fondée sur l’enthousiasme, la découverte, le jeu et le bien-être. Cela s’effectuera au travers d’expériences multi-sensorielles dans la nature. En partageant avec les enfants des activités ludiques, créatives et émotionnelles, nous essayerons de construire ensemble un sentiment de bien-être chez l’enfant.

L’objectif du projet est également de proposer aux enfants de découvrir un territoire singulier de l’Alsace : les Vosges du Nord. Afin de vivre une expérience de groupe au contact de la nature plus forte, la semaine se déroulera au cœur du Parc Naturel Régional, à Frohmuhl. L’hébergement et la restauration se passeront dans les locaux de la Maison de l’Eau et de la Rivière et les activités se dérouleront dans les espaces naturels à proximité de la structure.

Maison de l’Eau et de la Rivière Frohmuhl Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.sinestrasbourg.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T19:00:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:00:00+02:00