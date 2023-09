Cet évènement est passé Visite de la Maison de l’Eau et de la Pêche Maison de l’Eau et de la Pêche Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Visite de la Maison de l'Eau et de la Pêche

Samedi 16 septembre, 09h00

Maison de l'Eau et de la Pêche

Entrée libre, informations au 06 44 10 47 57

École de pêche, matériels de pêche, démonstration, bateaux, vidéo de pêche, carpes, carnassiers etc…

(rez-de-chaussée accessible PMR).

Maison de l'Eau et de la Pêche
4, rue du Diénat, 03100 Montluçon
Montluçon 03100 Allier
Auvergne-Rhône-Alpes

06 44 10 47 57

Exposition de matériels de pêche, bateaux, etc. Parkings à proximité.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Ville de Montluçon

